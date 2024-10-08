Avrupa'da ekonomik aktivite endişeleri devam ederken borsalar negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrederken İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalışla 33.551 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 kayıpla 7.482 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1 gerilemeyle 11.603 puanda işlem görüyor.

Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi bu ay eksi 13,8 puanda

Avrupa'da ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam ettiğini ortaya koyuyor. Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde eylülde eksi 15,4 puan olan Genel Yatırımcı Güven Endeksi bu ay eksi 13,8 puan oldu. Alman otomotiv endüstrisinin satışları yılın ilk yarısında yıllık yüzde 4,7 düşerek 269,5 milyar Euro'ya geriledi.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,8 arttı. Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 5,8 düştü.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 2,9 artarken, yıllık yüzde 2,7 azaldı. Bölgede, enflasyonist baskıların politika yapıcıların beklediğinden daha hızlı azalmasıyla bu ay Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık bir faiz indirimine daha gitmesi öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirdi.