Avrupa'da gözler Euro bölgesi dış ticaret dengesi verilerinde

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.330 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 32.940 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.430 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 artışla 10.910 puanda bulunuyor.

Dün, günü yüzde 0,37 azalışla 1,0971'den tamamlayan Euro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0980 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa piyasalarında pozitif seyir söz konusu

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla başlayan pozitif seyrin Avrupa'ya da taşındığını söyledi. ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası dün açıklanan perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koydu.

Öte yandan, İngiltere ekonomisi nisan-haziran döneminde çeyreklik bazda yüzde 0,6 ile beklentilere paralel büyüme gösterdi.İngiltere ekonomisi ilk çeyrekteki yüzde 0,7 büyümenin ardından yılın ikinci çeyreğinde de büyüme kaydederken, hizmet sektörü aktivitesi yüzde 0,8 artışla itici güç olarak öne çıktı.

Günün beklenen verileri

Analistler, bugün Euro bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirdi.