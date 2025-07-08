Avrupakent GYO 1 milyar 975 milyon TL temettü dağıtacak

Avrupakent GYO, 2025 yılı için toplam 1 milyar 975 milyon TL temettü dağıtacağını açıkladı. Halka arzdan bu yana her yıl düzenli temettü ödeyen şirket, bu yıl da yüzde 80 oranında dağıtım yapacak.

Portföyünde alışveriş merkezleri, cadde mağazaları, oteller ve konut projeleri gibi yüksek değere sahip gayrimenkuller bulunan Avrupakent GYO, Türkiye’nin en kısa sürede istikrarlı temettü geleneği oluşturan GYO’larından biri olmayı başardı.

2024 yılında net dağıtılabilir kârının yüzde 80’ini yatırımcılarına aktararak toplam 840 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştiren Avrupakent GYO, bu yıl temettü miktarını yüzde 135 artırarak üç taksitte dağıtacak.

İlk ödeme, 25 Nisan 2025 tarihinde 600 milyon TL olarak gerçekleştirildi.

İkinci ödeme, 9 Temmuz 2025’te yine 600 milyon TL olarak yapılacak.

Üçüncü ödeme ise yıl içinde açıklanacak.