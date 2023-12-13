Avrupakent GYO halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Avrupakent GYO halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Avrupakent GYO halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın talep toplama işlemleri 13,14,15 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

Avrupakent GYO halka arz fiyatı nedir?

1 TL nominal değerli payların 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı halka arzda paylar bireysel yatırımcı ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Ayrıca ek pay satışı yapılmayacak.

Avrupakent GYO kaç lot verir?

Avrupakent GYO toplamda 100.000.000 TL nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL'den dağıtılacak. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Avrupakent GYO'nun halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (2093 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 32 Lot (1762 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 27 Lot (1487 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 24 Lot (1321 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 22 Lot (1211 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (1101 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (991 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 16 Lot (881 TL).

Avrupakent GYO katılım endeksine uygun mu?

Avrupakent GYO katılım endeksine uygun bir halka arzdır.

Avrupakent GYO fon kullanım yerleri

Avrupakent GYO (AVPGY) halka arzına ilişkin izahnamede, fonun kaynaklarının nasıl değerlendirileceğine dair beyan da yer aldı. İzahnameye göre Avrupakent GYO şirketinin fon kullanım yerleri şu şekilde:

Yüzde 80: Yatırım finansmanı

Yüzde 20: Şişli Projesi finansmanı