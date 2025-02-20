Avrupalı yatırımcıların gözü güne yükselişle başlayan bankacılık hisselerinde

Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif seyir öne çıkarken, bankacılık hisselerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Analistler, bilanço sezonunu başarıyla atlatan ve büyük miktarda hisse geri alımı sözü veren bankacılık sektörünün söz konusu seyirde etkili olduğunu ifade ediyor.

Bugün açılışın hemen ardından BNP Paribas'ın hisseleri yüzde 1,1, Commerzbank'ın hisseleri yüzde 1, Societe Generale'ın hisseleri yüzde 0,9 ve BBVA'nın hisseleri 0,7 yükselişle işlem görüyor.

Borsa'dan güne yüksek başlangıç

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 552,9 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 22.506 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.689 puanda bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 38.463 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 12.981 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 8.150 puandan işlem görüyor.

Almanya'da ÜFE beklentilerin altında kaldı

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ocak ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 0,5 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Avrupa ekonomisinde kâr ve pazar payı kaybı ihtimalinin resesyon endişelerini güçlendirdiğini ifade eden analistler, hükümetlerin atacağı stratejik ekonomi adımlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.