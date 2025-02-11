Balsu Gıda, halka arz oluyor: Halka arz fiyatın ne kadar?

Halka arzı stratejik bir adım olarak gördüklerini belirten Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “Halka arz geliriyle işletme sermayesini güçlendirirken, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarımıza da kaynak sağlayacağız. 2027 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 3,1 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketleri ve ihracatçıları arasında yer alan Balsu Gıda, halka arzında talep toplama tarihleri 12, 13 ve 14 Şubat 2025 olarak belirlendi. Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde toplam 45 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda pay başına 17,57 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Toplam 278 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 4,9 milyar TL büyüklükte olması hedefleniyor.

Balsu olarak orta ve uzun vadede dünya fındık pazarında liderliğe doğru istikrarlı bir çizgide büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, halka arzın, bu hedeflerine ivme kazandıracak önemli bir adım olduğunu belirtti. Balsu Gıda’nın fındık endüstrisindeki konumunu anlamak için öncelikle global pazara bakmanın önemine dikkat çeken Anbarlılar, şöyle konuştu:

“Türkiye dünyada fındık piyasasına yön veriyor diyebiliriz. Dünyada fındık üretimi her yıl ortalama 1,2 milyon civarında gerçekleşiyor. Türkiye ortalama 750 bin ton fındık üretimi ile dünya üretiminin %65’ini tek başına gerçekleştiriyor. Ülkemiz ihracatta da oldukça güçlü bir oyuncu. 2024 yılında Türkiye’den gerçekleştirilen fındık ihracatı 320 bin tonu aşarak değer olarak 2,6 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıla kıyasla miktar olarak %14, değer bazında ise %42 oranında bir artış gerçekleşti. Türkiye, hem üretimde hem ihracatta dünyada açık ara pazar lideri olarak konumlanıyor.

Balsu Gıda, dünya fındık endüstrisinin en büyük kuruluşlarından biri

Fındığın işlenmesi ve katma değerli hale getirilmesi de önemli bir konu. Ülkemiz bu açıdan da örnek bir seviyede. Türk fındık işleme endüstrisinin hem kalite hem de sahip olduğu ileri teknolojiyle dünyanın açık ara en iyi endüstrisi diyebiliriz. Balsu Gıda olarak biz de bu endüstrinin en büyük şirketlerinden biriyiz. Şirketin temelleri 1980’li yıllara dayanmakta olup üreticilerden aldığımız kabuklu ve iç fındıkları, 46 yıldır doğal veya işlenmiş olarak iç ve dış pazardaki çikolata ve şekerleme başta olmak üzere gıda endüstrisine satıyoruz. Çok uluslu çikolata üreticileri ve üretiminde fındık ürünlerini yarı mamul olarak kullanan gıda üreticilerine sağladığımız tedarik ile küresel ölçekte bir fındık sanayii şirketi konumundayız. Hendek yerleşkemizde bulunan fındık kırım ve işleme tesisimizde kavrulmuş ve beyazlatılmış fındık, fındık ezme, granül fındık ve fındık unu üretimi yapıyoruz. Ayrıca Ordu’da da fındık kırım tesisimiz, depo ve lojistik hatları bulunuyor. 2023 fındık sezonu itibarıyla günlük 900 tondan fazla fındık kırma, 500 tondan fazla iç fındık natürel seçme ve 160 ton kavurma kapasitesine sahibiz. Son yaptığımız yatırımlarla 2023 sene sonu itibarıyla yaklaşık 35 bin ton (iç ve kabuklu fındık toplam) kabuklu karşılığı depolama kapasitesine ulaştık.”

“Şili’de ülkemizdeki gibi modern bir fındık işleme tesisi kurmayı planlıyoruz”

2027 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 3,1 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıklayan Anbarlılar, halka arz geliriyle işletme sermayesini güçlendirirken, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarına da kaynak sağlayacaklarını belirtti. Yurt dışında Şili’ye odaklandıklarına dikkat çeken Anbarlılar, “Şili’de ülkemizdeki gibi modern bir fındık işleme tesisi kurma planımız da bulunuyor. Bu yatırımımız tamamlandığında Güney Amerika fındık pazarındakini varlığımızı da güçlendireceğiz” diye konuştu.