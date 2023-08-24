Bankacılık endeksi tavan yaptı
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası, Borsa İstanbul'da alımlar hızlanırken, BIST 100 endeksi yüzde 3'ün üzerinde yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 9'un üzerine çıktı.
Haber Merkezi
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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası, Borsa İstanbul'da alımlar hızlanırken, BIST 100 endeksi yüzde 3'ün üzerinde yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 9'un üzerine çıktı. 7645 - 7872 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, faiz kararının ardından yüzde 2,46 primle 7787 puanı test etti.
Bankacılık endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 9,26 yükselişle 7455 puana yükseldi.