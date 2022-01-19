Bankalar borsayı yukarı taşıdı

Açılışta yüzde 0,06 düşüşle 1.978 puandan güne başlayan BİST 100 endeksi, işlemlerin başlamasıyla ilk işlemlerde yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Endekste önceki günün aksine ABD piyasalarının açılmasıyla alımlar hızlandı. Bankacılık endeksinin yüzde 5,5’i aşan hızlı yükselişiyle BİST100 endeksinde getiri yüzde 3’ü aştı. Dolar/TL borsadaki coşkuyla 13.45 liranın altına geldi.

Borsa İstanbul BİST100 endeksi önceki gün devre kesiciyle günü tamamlamıştı. Dün ise tam tersi bir seyir gözlendi. ABD’de bilançolardaki iyi rakamların endeksleri yükseltmesi küresel piyasalardaki havayı da pozitife çevirdi. Borsa İstanbul’da en dikkat çeken bankacılık endeksi oldu. Endeks günü yüzde 5,64 yükselişle tamamlarken BİST100 endeksi de yüzde 3,14 artıda kapattı.