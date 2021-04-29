Başrolü yatırım fonları kapacak

Şebnem TURHAN

Geçen yıl kurulan ve Türkiye’de ilk olan Azimut Portföy Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Cumhurbaşkanlığı’nın da gündemine girdi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu film/dizi ihracatının artırılması ve sektörün finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için Azimut’un fonunun örnek alınmasını istedi. İstanbul’da Netflix, Dramax, yapımcıların katılımı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda sektörün finansman ihtiyacının yeni fonlarla karşılanması ele alındı.

Türk dizileri ihracatta ABD’nin ardından dünyada ikinci sırada bulunuyor ve 146 ülkeye 150’den fazla dizi ihraç ediliyor. Her ne kadar ihracat büyüklüğü yarım milyar dolar seviyesinde bulunsa da sektör büyük bir potansiyel barındırıyor. Uluslararası dijital platformların da Türk dizilerini yüzlerce ülkede yayına sokması da sektörü umutlandırıyor. Dizilerin daha fazla ilgi görmesi ve kalitesinin artırılması ise hazırlık aşamasındaki finansmanla oldukça ilgili oluyor. Salgınla beraber özellikle dijital platformlar ve TV içeriklerine olan talebin artırması ile son dönemlerde film üretiminde büyük artış olduğu belirtiliyor. Dizi ve film sektörünün ihracat rakamının 2023 yılında 1 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Üretimde büyük artış yaşansa da sektörde finansman hep sorun bir sorun olarak öne çıkıyor. İşte geçen yıl kurulan ve bir yılı geride bırakan Azimut Portföy Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da sektörün finansman sıkıntısını aşması için hayata geçirildi.

180 bin 157 lira net dönem karı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre fonun 31 Aralık 2020 itibariyle finansal tablolarında toplam değeri 5 milyon 180 bin 158 lira olarak görülüyor. Fonda finansal varlıklar 4 milyon 939 bin 926 lira olarak görülüyor. Ayrıntılara bakıldığında bu varlıkların 4 milyon 850 bin lirasının ise girişim sermayesi yatırımı olduğu görülüyor. 31 Aralık 2020 itibariyle 180 bin 157 lira net dönem karı elde eden fonun bilanço döneminde satılan katılma belgesi sayısı ise 5 milyon lira olarak belirlendi.

Fonun bu başarısı ve yenilikçi yapısı Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nun da dikkatini çekti. Türkiye’nin dizi ve film ihracatını artırmayı hedefleyen kurul sektörün finansman ihtiyacı için de alternatif arayışına girdi. Bu arayışın sonunda Azimut’un fonu ile karşılaşan kurul bunun sektöre tanıtımı ve yeni fonlara ön açması için İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde bir toplantı düzenledi. Toplantıya Netflix ve KanalD’nin yeni dijital platformu Dramax’ın yanı sıra önde gelen yapımcılar katıldı. ABD’de uzun yıllardın Hollywood’un finansman ihtiyacını karşılayan fonlar gibi Türkiye’de de bu tarz finansal araçların artırılması gerektiğinin dile getirildiği toplantıda 500 milyon dolarlık ihracatın artırılabilmesi için bu tarz yöntemlerin önemli olduğuna dikkat çekildi.

Dijital platformlar sayesinde otomatik ihracatlar yapıldığına işaret edilen toplantıdan sektörün yeni finansman ihtiyacını fonlarla karşılaması ve yeni fonların kurulması gerektiği sonucu çıktı. Azimut Portföy Sinema TV Girişim Sermayesi Fonu kurucusu Hüseyin Yener de toplantıda fonlarına ilişkin sunum yaptı ve deneyimlerini sektörle paylaştı.

Yatırım fonları büyüklüğü 171.8 milyar liraya ulaştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre ise Mart 2021 itibariyle yatırım fonlarının portföy büyüklüğü 171 milyar 870 milyon liraya yükseldi. Yerli yatırımcının portföy büyüklüğü ise 169 milyar 91 milyon lira oldu. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (TKYD), Ocak 2021 itibarı ile Ludens İleri Finansal Hizmetler'e hazırlattığı Yatırım Fonları Performans Raporu'na göre 2020 yılında yatırım fonlarının portföy büyüklüğü 142 milyar 735 milyon liraya yükseldi. 2019 yılına göre yüzde 18’lik büyüme yaşanırken fon yatırımcı sayısı da 3.7 milyona çıktı. Fona yatırım yapanların sayısında da yüzde 6’lık büyüme görüldü. Rapora göre salgının oluşturduğu endişe ve belirsizlik ortamına rağmen geçen senenin Türkiye yatırım fonu sektörü tarafından iyi yönetildi. Yatırım fonlarının gösterdikleri performans, TEFAS işlem hacmindeki rekor artışla karşılığını buldu. 2020'de TEFAS'ta toplam işlem yapmış 84 kurumun 43'ü aracı kurum, 21'i banka, 16'sı portföy yönetim şirketi ve 4'ü katılım bankası olarak sıralandı. 2020'de TEFAS işlem hacmi bir önceki yıla göre 3 kat arttı.

Martta en yüksek getiri yüzde 11,68 ile yabancı hisse fonlarında

Saha Kurumsal’ın raporuna göre mart ayında yatırım fonlarında ayın en yüksek getirisini ortalama %11,68 ile Yabancı Hisse Senedi fonları verdi. Bu fonları yüzde 7,15 Emtia fonları izledi. En düşük performans yüzde -1,03 ortalama kayıp ile Yerli Hisse Senedi fonlarında oluştu. Yatırım fonlarında martın en yüksek getirisini yüzde 19,41 ile Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu verdi. Onu yüzde 17,42 ile Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu izledi. Bireysel emeklilik fonlarında en yüksek getiri ortalama yüzde 7,27 ile Emtia fonları kategorisinden geldi. Onu yüzde 4,38 ile Yabancı Borçlanma Araçları fonları izlerken en düşük performans yüzde -6,39 getiri ile Yerli Borçlanma Araçları fonlarında oluştu. Bireysel emeklilik fonlarında martta en yüksek getiriyi yüzde 13,83 ile Fiba Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi Grup Fonu sağladı. Onu yüzde 12,07 ile Anadolu Hayat Emeklilik BRIC Ülkeleri Yabancı Değişken Fonu izledi.