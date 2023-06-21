Bayram ve PPK baş döndürdü

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul’da hem Merkez Bankası’nın faiz kararının yarattığı belirsizlik hem de Kurban Bayramı öncesi yatırımcıların nakde dönme eğilimlerinin hakim olduğu görülüyor. Yaşanan bu belirsizlik fiyatlamalara da yansıyor.

Uzmanlar Borsa İstanbul’da 5 bin 550 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 5 bin 180 seviyesinin de aşağı yönlü hareketlerde destek olacağını söylüyor. 5 bin 550’nin üzerinde kapanışlarda yeni rekor denemelerinin olabileceğini söyleyen uzmanlar 5 bin 200’ün aşağı doğru kırılması halinde satışların hızlanabileceğine dikkat çekiyor. Piyasa uzmanları yıl sonunda borsanın 6 bin puanı geçmesini bekliyor.

“Faiz yılı yüzde 30’la kapatır”

Merkez Bankası kararı ile piyasa da %15-40 bandına çıkarır gibi geniş bir yelpaze olduğuna dikkat çeken A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, “Bu da geniş belirsizlik aralığı demek. Bizim beklentimiz %20'ye çekilmesi yönünde.

Temmuz ve ağustos ayında da 500’er baz puanlık faiz artışı daha bekliyorum. Böylece Politika faizinin yılı yüzde 30’la kapatmasını beklemekteyim. Bu adımların borsada başta BIST-30 endeksinde yükseliş maratonunun başlaması olarak görmekteyiz. Havayolları, otomotiv ve bankacılık sektörleri öncülüğünde borsada yükseliş yaşanabilir. Mevcut durumda 6 bin 250 hedefimizi korumaktayız” dedi.

“5 bin 550 direnci aşılırsa yükseliş başlar”

Bu toplantıda politika faizinin yüzde 25 seviyesine yükseltilebileceğini öngördüklerini söyleyen Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, “Teknik olarak, olası bir faiz artışının bankacılık sektörü açısından olumlu yorumlanmasını bekleyebiliriz.

Kurum olarak endeks için yıl sonu tahminimiz 6 bin 300 puan olarak bulunuyor. Haftaya bayram tatili, vadeli sözleşmelerde vade sonunun yaklaşması, piyasalarda tedirgin bir fiyatlamaya yol açıyor. Teknik olarak 5 bin puan ana destek noktası olarak izlenebilir. Buna karşın, yukarıda 5 bin 500 direnci olurken, bu direnç üzerinde kapanışlarda son zirvesi olan 5 bin 730 direncine doğru hareketin devam etmesini bekleyebiliriz” diye konuştu.

“Ortodoks politikalara dönüş borsayı etkiliyor’’ Faiz kararını piyasaların uzun süredir beklediğini ifade eden Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, “Faiz kararı yeni yönetimin alacağı ilk karar olma özelliğinin yanı sıra Ortodoks politikalara dönüş sinyallerinden de sıkça bahsediliyor.

Bu durumun piyasalarda bir geri çekilmede önemli bir husus olduğu görüşündeyiz. Borsamızdaki değer kaybının yan sebepleri ise yaklaşan bayram tatili ve kredili işlemlerdeki faiz artışlarının olduğunu düşünmekteyiz” diye konuştu.

Faiz kararını piyasanın yakından takip ettiğini söyleyen Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Emre Ökten, “Bu kararı beklerken risk almak istemeyenler pozisyonlarını azaltıyor ve 26 Mayıs tarihinden itibaren hızlı bir yükseliş gösteren endeksin düzeltme hareketi de bu satışı desteklemiş oldu. Piyasa faizin %20 olmasıını bekliyor" dedi.

Altında Fed fiyatlaması

Altın, ABD ve Avrupa merkez bankalarının daha fazla faiz artışı yapılabileceğine dair mesajları ve güvenli varlık talebinin azalmasıyla düşüşünü sürdürdü. Altın, Pazartesi günü yaşanan yüzde 0,4’lük gerilemenin ardından önde gelen merkez bankalarının daha fazla sıkılaştırma yapacağına dair beklentiler ve güvenli varlık talebinin azalmasıyla düşüşünü sürdürdü.

Değerli metal, fiyatlara destek verecek yeni bir katalizör eksikliği nedeniyle Mayıs ayında rekor seviyeye yakın bir seviyeden düşmesinin ardından 1.940-1.980 dolara aralığında dar bir aralıkta işlem gördü. Spot altın ons başına 1.952 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın ise 1.483 TL’den alıcı buluyor.

Moody's TCMB için faiz tahminini yayımladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yayımlanan raporda, Merkez Bankası'nın politika faizini mevduat faizlerine yaklaştırarak yüzde 25- 30 seviyesine çekmesini beklendiği belirtildi. Kurum, Türkiye’de ekonomi politikalarında beklenen değişikliğin gerçekleşmesi halinde, bunun kredi notu açısından olumlu olacağını belirtti ve politika faizinin mevduat faizlerine yaklaştırılmasını beklediğini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşunun yayımladığı raporda, “İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur” değerlendirmesinde bulunuldu

Hazine ihalesinde negatif faiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran ayı iç borçlanma programına 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahville devam etti. ihalede reel bileşik faiz eksi yüzde 1,72 oldu. İhalede teklif tutarı 8,95 milyar lira olurken, 2 milyar lira net satış gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 6 ayda bir yüzde 0,00 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 2,1 milyar liralık teklife karşılık, 750 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Bu tahvilde ihale öncesi kamuya satış yapılmadı.