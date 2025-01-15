Beklentinin altında gelen İngiltere yıllık enflasyon verisi sonrası Avrupa borsaları pozitif

Avrupa borsalarında, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 510 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 20.315 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 8.258 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kazançla 35.224 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 11.781 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.437 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de yıllık enflasyon tahminlerin altında kaldı

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilerin altında ölçüldü. Beklenti, yıllık enflasyonun söz konusu ayda yüzde 2,6 olacağı yönündeydi. Enflasyon kasımda yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklanmıştı.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 3,2 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,4 seviyesinin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon kasımda yüzde 3,5 olmuştu. Ülkede enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,3 olurken, yüzde 0,4 olan tahminlerin altında gerçekleşti.

Günün önemli gündem maddesi: Fed'in Bej Kitap Raporu

Avrupa'da imalat sanayi aktivitesindeki düşüş bölge ülkelerinin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak sanayi üretimi yakından takip ediliyor. Analistler, bugün Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de enflasyon, haftalık mortgage başvuruları, New York Fed imalat endeks ve ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini söyledi.