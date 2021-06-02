Berkosan'da hedef; performansı tüm seneye yaymak

Şebnem TURHAN

Berkosan Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enis Aldıkaçtı, 2021 yılı ilk çeyrek döneminde konsolide 1.9 milyon TL kar yarattıklarını dile getirerek “Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 998 oranında bir artış yakaladık. Şirketin geçen yıl çeyrek dönemde yaratılan kar tutarı ise 0.2 milyon TL idi” diye konuştu.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören Berkosan hisseleri bu yıl yüzde 14,3 yükselirken geçen yılın aynı dönemine göre hisselerindeki artış yüzde 178 olarak gerçekleşti. Enis Aldıkaçtı, şirketin 2021 ilk çeyreğinde, konsolide olarak satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artırarak 28.9 milyon TL’ye çıkardıklarını kaydederek 2020 yılında bu tutarın 15.6 milyon TL olduğunu hatırlattı.

Bu yılın ilk çeyreğinde satışlarının 17.3 milyon TL’si ihracat, 11.5 milyon TL’si ise yurtiçi satışlardan oluştuğunu dile getiren Aldıkaçtı, ihracatlarının toplam satışların yüzde 60’ını oluşturduğunu geçen yılın aynı dönemine göre 10 puanlık bir artışa imza attıklarını vurguladı.

Aldıkaçtı, şirketin 2021 yılı ilk çeyrek dönemde aktif bilanço büyüklüğünün, arsa ve binalarına yapılan yeniden değerlemelerle birlikte, 31.12.2020 tarihli yılsonu finansal tablolarına göre yüzde 20 artış gösterdiğini de kaydetti. Berkosan olarak insan kaynağının önemini bildiklerini söyleyen Aldıkaçtı, “Bağlı ortaklıklarımızla birlikte 2020 yılı ilk çeyrek dönemde 196 olan çalışan sayımız, bugün itibariyle 208’e ulaşmıştır. Şirketimiz, 2021 yılı ilk çeyrek dönemde konsolide 1.9 milyon TL kar yaratmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 998 oranında bir artış kaydetmiştir. 2020 yılı ilk çeyrek dönemde yaratılan kar tutarı ise 0.2 milyon TL’dir” diye konuştu.

2020 karı özkaynaklara aktarılacak

Aldıkaçtı, bu sonuçların önemli bir yol kat ettiklerini net olarak gösterdiğini belirterek ancak her defasında yeni hedefler koyarak çıtayı yukarıya taşıdıklarını söyledi. Aldıkaçtı, “18 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirketin yatırım stratejisi ve ihtiyaçları doğrultusunda karın dağıtılmayarak özkaynaklara aktarılması yönünde karar alınmıştır. Güçlenen özkaynak yapımızla, olası finansal risklere karşı korunma ve yatırım kararları karşısında daha hızlı ve daha etkin aksiyon alınması amaçlanmıştır” dedi.

Amaçlarının ilk çeyrekte yaratmış oldukları olumlu göstergeleri arttırarak tüm yıla yayabilmek olduğuna dikkat çeken Aldıkaçtı, şunları söyledi: “Pandemi süreci, bu dönemde bizim içinde en önemli risk faktörü olmuştur. Sektörde bir takım yavaşlamaların olduğunu ancak işlerin tamamen durmadığını söyleyebiliriz. Özellikle inşaat sektöründe finansman sorunu olmayan projeler devam ederken, fon sağlamakta güçlük yaşayan projelerde aksamalar olduğu görüldü. Ancak altyapı projeleri devam etti. Çünkü bu projeler, devlet desteğiyle devam ediyor. Konut sektörünün ise yaşanılan durgunluğun ardından kredi kampanyası ile hızlanmaya başladığı görülmüştür. Bu süreçte inşaat ve turizm sektörünün aldığı yaralardan kaynaklı bizim de kısmen etkilendiğimiz söylenebilir. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında yeni pazarlar bularak olumsuz gelişmeleri bertaraf etmeyi başardık.”

Sırbistan ve İspanya daha çok etkilendi

Pandemi sürecinin en önemli etkisinin ise Sırbistan ve İspanya’da bulunan bağlı ortaklıkları üzerinde olduğunu vurgulayan Aldıkaçtı, “Avrupa’yı çok fazla sarsan bu gelişme karşısında, 2018’de üretim faaliyetine başlayan bağlı ortaklıklarımızda istediğimiz ve hedeflediğimiz satış ve üretim miktarlarına ulaşmamızı ertelemek zorunda kaldık. Pandemi sürecinin bu firmalarımız üzerindeki etkilerini azaltmak ve üretim faaliyetlerine sağlıklı olarak devam edebilmeleri için 2020 yılında bu şirketlerden alacaklarımıza karşılık sermaye artırımında bulunduk” dedi.

Odak noktası kontrollü büyüme

Borsa İstanbul’daki pozitif performanslarını da yatırımcıların Berkosan’ın halka açıldığı günden bu yana, istikrarlı olarak büyümesine ve şeffaflığına güvenmesinden kaynaklandığını belirten Enis Aldıkaçtı, şunları söyledi: “Örnek vermek gerekirse 2010 yılında 5.3 milyon TL olan özkaynaklarımızı bugün 40.3 milyona, 13.7 milyon olan aktif büyüklüğümüzü 90 milyon TL’ye, yıllık 7.4 milyon TL olan satış gelirlerimizi ise 2020 yılı sonunda 84 milyon TL’ye taşımayı başardık. Berkosan ailesi olarak odak noktamız, kontrollü ve etkin büyümek.”