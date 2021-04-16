Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe hisselerinde son durum

Spor hisseleri yatırımcılar tarafından merak edilen hisseler arasında yer alıyor. En fazla piyasa değerine sahip hisse Fenerbahçe hisseleri olurken, yılbaşına göre en fazla kazandıran ise Beşiktaş hisseleri oldu. Trabzonspor hisseleri ve Galatasaray hisseleri ise yılbaşına göre değer kaybeden hisseler olarak dikkat çekti.

Beşiktaş hisselerinde son durum

Beşiktaş hisseleri son dönemde yükselişe geçerek 109,3 kazandırdı ve tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergiledi. Daha önce Temmuz 2005'te 420,6 değer kazanan Beşiktaş hisseleri, Süper Lig'de zirvenin sahibi oluşuyla yükseldi. Böylece mart ayında spor hisseleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran Beşiktaş hisseleri oldu.

Fenerbahçe hisselerinde son durum

Dört spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip olann Fenerbahçe olurken, Fenerbahçe hisseleri mart ayını 3 milyar 3 milyon 53 bin 200 TL piyasa değeriyle tamamladı. Bu dönemde Fenerbahçe hisseleri 2,6 değer kazanarak yatırımcısına kazandırdı.

Galatasaray hisselerinde son durum

Galatasaray'ın ligde aldığı kötü sonuçların ardından Galatasaray hisseleri değer kaybetti. Bu dönemde Galatasaray hisselerinin değer kaybı yüzde 13,6 oldu.

Trabzonspor hisselerinde son durum

Lige kötü başlayan ancak ardından Abdullah Avcı'nın gelişiyle toparlayan Trabzonspor, bu sezon zirve yarışının uzağında kalırken, Trabzonspor hisseleri de değer kaybı yaşadı. Trabzonspor hisseleri mart ayında yüzde 14,9 değer kaybetti.

En değerlisi Fenerbahçe

Halka açık spor şirketleri arasında piyasa değeri en fazla olan 3 milyar 3 milyon 53 bin 200 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 1 milyar 999 milyon 200 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş, 1 milyar 992 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 54 milyon 999 bin 999 TL piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.