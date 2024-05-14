Beşiktaş hisseleri 15. günde tavan oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulübü hisselerinden olan Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş hisseleri 15. günde de taban açıldıktan sonra tavan oldu.

Açılışta 18,49 lira seviyesinde tabandan hareket eden hisse kısa süre içerisinde yükselişe geçti.

Hisse sabah saat 10.35 itibarıyla yüzde 9,93 primle 22,58 lira seviyesinde bulunuyor.

Beşiktaş'ın hisseleri 24 Nisan 2024 tarihinden bu yana aralıksız olarak düşüş trendini sürdürüyordu. 89 lira seviyesinde hareket eden hisse fiyatları dün 20,54 liraya kadar gerilemişti.

Hisse fiyatları bugün tavan olsa da 24 Nisan'dan bu yana hissedeki değer kaybı yüzde 74,6 oldu.