Beşiktaş’ta Sergen Yalçın rüzgarı

Ceyhun KUBURLU

Beşiktaş hisselerinde Sergen Yalçın coşkusu yaşanıyor. Geçen sezon siyah-beyazlılara iki kupa kazandıran Sergen Yalçın, sezon bitimiyle tatile çıkmıştı. Anlaşmanın sağlanamaması haberlerinin ardından bugün siyah-beyazlı yönetim ile masaya oturan başarılı hoca Beşiktaş’ta kaldı. Bu da Beşiktaş’ın Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerini uçurdu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un hisselerinin düştüğü günde Beşiktaş yüzde 4 prim yaptı.

Değeri de arttı

Bu yükselişle siyah-beyalıların değeri de arttı. Beşiktaş’ın borsadaki değeri 1.7 milyar TL’yi geçti. Galatasaray’ın hisseleri yüzde 0.2 değer kaybetti. Bu rakam Fenerbahçe’de yizde 3.6 oldu. Trabzonspor da değer kaybeden takımlar arasında yer aldı.