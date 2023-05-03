BigChefs’in halka arzında talep toplama başlıyor

BigChefs için talep toplama süreci başlıyor. Halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 31,78 olarak belirlenen BigChefs’in halka arzında 3-4-5 Mayıs tarihleri arasında hisse başına 22,50 TL sabit bedelle talep toplanacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Deniz Yatırım liderliğinde oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, payların ek satış hariç yüzde 80’i bireysel yatırımcılara ve yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Ek satış dahil 832,5 milyon TL büyüklüğünde bir halka arzın gerçeklemesi ile Şirket’in halka açıklık oranı %34,58 olacak.

DenizYatırım aracılığı ile gerçekleştirilecek

Payların Borsa’da işlem görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 35’ine karşılık gelen kaynak ile ihtiyaç olması halinde “Günlük Alım Uygulaması” gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, DenizYatırım aracılığı ile ihtiyaç halinde gerçekleştirilecek Günlük Alım Uygulaması kapsamında ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda toplam 291,4 milyon TL tutarında kaynak kullanımda olacak.

BigChefs, 2022 yılı sonu itibariyla 3 markası ve franchise işletmeleriyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında toplam 100 şubesi ile ortalama 12 milyonu kişiyi ağırladı. Şirket, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali dönem itibariyle önceki yıla göre yüzde 222’lik bir büyüme ortalaması yakalayarak 895 milyon TL hasılat elde etti. Şirketin aynı mali dönemdeki net karı ise 105 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

“Halka arzı yeni yatırımlar için kullanacağız”

BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli talep toplama süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma sürecine önem veren bir markayız. Borsa İstanbul’da işlem görerek güven ve şeffaflık ilkelerimiz doğrultusunda kurumsallaşma sürecimizi taçlandırmak istiyoruz.” dedi.

Cizreli sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye yemek hizmeti pazarını her yıl güçlü bir şekilde büyüyor. BigChefs markası ile full servis restoran zinciri kategorisinde şube sayısı dikkate alınarak Türkiye’de lider konumundayız ve sektörün önde gelen oyuncularının başında geliyoruz. İstikrarlı büyüme yolculuğumuzda yeni ortaklarımızla birlikte yürümek bizleri heyecanlandırıyor. Yatırımcılarımızla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Halka arzdan gelecek fonun önemli bir bölümünü yurt içi ve yurt dışındaki yeni yatırımlar için değerlendireceğiz. Son yıllarda yeni yatırımlarımız sayesinde büyümemizi sürdürdük.

2020 yılında 79 olan toplam şube sayısı, yüzde 12,5’lik ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek yaklaşık yüzde 26 büyüdük ve 2022 yılı sonu itibariyle 100 restorana ulaştık. BigChefs’in temel büyüme felsefesini, kişinin özünü, toplumunu ve dünyasını korumaya odaklanan sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturuyor. Ürün ve hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirerek yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz.”