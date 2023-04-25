Binance Türkiye Genel Müdürünün “MİCA” değerlendirmesi

Avrupa Parlamentosu’nun yeni kripto lisanslama sistemi ve para transferi kurallarını kapsayan MiCA'nın uygulanması oy birliğiyle kabul edildi. Dünyanın lider blokzincir ekosistemi ve kripto para altyapısı sağlayıcısı Binance ise kripto dünyasında yaşanan ve 2024 yılı içerisinde devreye alınması öngörülen bu gelişmeyi olumlu karşıladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Binance CEO’su Changpeng Zhao, “Bu gelişme, dünyanın en büyük pazarlarından birinin, kullanıcıları korumak ve yeniliği desteklemek adına kripto için özel düzenlemeler getirdiği anlamına geliyor.

"Çalışmalarımızda ayarlamalar yapmaya hazırız"

İnce ayrıntılar önemli olacak ancak genel olarak bunun topluca karşılaştığımız zorluklara pragmatik bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. Artık AB'de kripto borsalarının faaliyet göstermesi için oyunun net kuralları var. Tam uyumlu bir konumda olmak için önümüzdeki 12-18 ay içinde çalışmalarımızda ayarlamalar yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ise değerlendirmesinde; “Binance hem global kapsamda hem de ülkeler özelinde tam uyum adına regülasyonların geliştirilmesini ve düzenlemeleri her zaman destekler konumda olmuştur.

AB kapsamında yaşanan bu olumlu gelişmeyle de kripto para borsalarının günümüzdeki geçerliliği devletler ve kurumlar nezdinde de kabul edilmiş oldu. Bu gelişmenin sektör açısından oldukça önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum ” dedi.