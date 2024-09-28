BinBin, Bulls Yatırım liderliğinde halka arz oluyor

Yurt dışına açılan ilk Türk mikromobilite şirke­ti BinBin halka arz edili­yor. Bulls Yatırım liderliğinde 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde “Borsa­da Satış” yöntemiyle pay başına 91,85 TL sabit fiyatla gerçekleşe­cek arza BINBN.HE koduyla ka­tılım sağlanabilecek.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri’nin çıkarılmış sermayesinin 100 mil­yon TL’den 112 milyon TL’ye yük­seltilmesi nedeniyle 12 milyon TL nominal değerli paylar ser­maye artırımı şeklinde ve 1000 Yatırımlar Holding AŞ’nin sahip olduğu 4 milyon 750 bin TL no­minal değerli paylar, Re-Pie Port­föy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fo­nu’nun sahip olduğu 25 bin TL nominal değerli paylar ve Re- Pie Portföy Yönetimi A.Ş. BİN­BİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 225 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulaca­ğı belirtildi. Toplamda 17 milyon TL nominal değerli payın halka arz büyüklüğünün 1 milyar 561 milyon 450 bin TL olmasının he­deflendiği kaydedildi. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %15,18 olarak gerçekleşmesinin planlandığı ifade edildi.

“2026’ya kadar filomuzun %30’unu yerlileştireceğiz”

BinBin ile kısa mesafeli yolcu­lukları eğlenceli hale getirirken, sürdürülebilir ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sundukları­nı belirten BinBin Yönetim Ku­rulu Üyesi Kadir Abdik, “2019 yı­lında üniversite kampüslerinde başladığımız operasyonlarımızı 2020 yılı itibarıyla şehirlere ta­şımaya başladık. Çevreye duyar­lı teknolojiler geliştirerek karbon salınımını azaltmayı ve sürdürü­lebilir ulaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bugün yurt içinde İstanbul, Konya, Antalya, Eskişe­hir, Samsun, Adana, Kocaeli, Bur­sa, Gaziantep, Uşak ve Sakarya’da hizmet veriyoruz.

Mikromobili­te alanında yurt dışına açılan ilk Türk şirketi olarak Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Ku­zey Makedonya’da faaliyetlerimi­ze devam ediyoruz. Filomuzun %87,20’si yurt içi, %12,80’i yurt dışında konumlanıyor. Filomuz­daki skuterlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2025 yılının sonuna kadar yurt içi filomuzun %30’unu yerli skuter­ler ile değiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Ulaşımın Super App’i olmayı hedefliyoruz”

Abdik, “2022 yılında 2,44 mil­yar ABD doları olan küresel bisik­let ve skuter kiralama pazarının, 2023-2030 tahmin döneminde %16,15’lik bir yıllık bileşik büyü­me oranı ile büyüyerek 2030 yı­lına kadar 8,08 milyar ABD do­larına ulaşması bekleniyor. P&S Intelligence’ın araştırmasına gö­re ülkemizde ise elektrikli skuter kategorisi son birkaç yılda Tür­kiye mikromobilite pazarında en büyük paya sahip oldu.

Önü­müzdeki yıllarda elektrikli sku­ter ve bisiklet gibi mikromobilite çözümlerinin Türkiye pazarında daha yüksek büyüme oranı gös­tereceği tahmin ediliyor. BinBin olarak biz de çevreci ulaşım an­layışını Türkiye’de ve Avrupa’da uygulama konusunda öncü olma­yı ve büyüyen bu sektörden daha fazla pay almayı istiyoruz. BinBin mobil uygulamamızı geliştirerek ulaşımın Super App’i olmayı he­defliyoruz” diye konuştu.

“Halka arz ile yeni yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz”

Halka arzın yeni yatırım fır­satları için önemli bir adım ol­duğunu kaydeden Abdik, “Tür­kiye’de ve yurt dışında, ulusla­rarası standartlarda çözümler üreten, müşteri ve çalışan mem­nuniyetine önem veren, çalışan­larımızın ve süreçlerimizin sü­rekli gelişimini odağında tutan, güvenilir ve alanında lider bir yüksek teknoloji şirketi olmak istiyoruz. Halka arz, BinBin’in teknoloji altyapısını güçlendir­mesi ve uluslararası pazarlar­daki varlığını pekiştirmesi için önemli bir fırsat.

Halka arzla birlikte artacak öz kaynakları­mız sayesinde başta şirket alımı olmak üzere yeni yatırımları fi­nanse etmeyi, sektörde yer alan ve oluşacak fırsatları değerlen­dirmeyi hedefliyoruz. Bunun­la beraber elde edeceğimiz ge­liri mevcut e-skuter filomuzun yenilenmesi ve ihtiyaç duydu­ğumuz diğer taşıt, cihaz alımla­rı gibi yatırımlarda kullanmayı planlıyoruz. Yatırımcılarımızı bu heyecan verici yolculuğa or­tak etmekten büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

2024’ün ilk yarısında yaklaşık 363 milyon TL hasılat

2024 ilk yarısında BinBin, diğer yurtdışı bağlı ortaklıkları ile birlikte 363 milyon TL hasılat elde ederek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık %20 artış gösterdi. Yine yurtdışı bağlı ortaklıkları ile birlikte 2023 yılında 674 milyon TL, 2022’de 662 milyon TL, 2021’de ise 242 milyon TL hasılat elde etmişti. 2022 yılında %173 oran ile bir önceki yıla göre oldukça yüksek bir hasılat büyümesi gerçekleştiren BinBin, 2023 yılında bu hasılatı koruyarak yılsonunda bunun üzerine %2 daha ekledi. Hem yurt içinde hem de farklı ülkelerde büyümesini sürdüren BinBin, güçlü maliyet politikası sayesinde brüt kar marjını %45 seviyesinde tutmayı başardı.