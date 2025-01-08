Bir kurum daha BIST 100 hedef fiyatını açıkladı! (Borsada 2025 tahminleri)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen yıl yüzde 31,6 getiri sağlayarak yüzde 44,38'lük yıllık enflasyonun altında kaldı. Gözler şimdi borsanın 2025 yılındaki performasında.

Merkez Bankası'nın aralıkta başladığı faiz indirimlerini yıl boyu sürdürmesi, enflasyonda da düşüş görülmesiyle borsada yükseliş trendinin başlayabileceği yorumları yapılıyor.

Aracı kurumlar da Borsa İstanbul için 2025 tahminleri yapmayı sürdürüyor.

Son olarak Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü, 2025 yılına ait Strateji Raporu'nu yayımladı.

Deniz Yatırım, bu yılın temasını '2026 için önce 2025' diye belirlerken, BIST 100 endeksi için 12 aylık hedef fiyat 14 bin oldu. Bu da yaklaşık yüzde 40'lık artış anlamına geliyor.

BIST 100 endeksi 2024 yılında yüzde 31,6 yükselerek enflasyonun altına kalırken, bugün itibariyle 9 bin 942 seviyesinde işlem görüyor.