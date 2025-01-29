Bir şirket daha borsada: Destek Finans Faktoring talep toplama süreci, hisse kodu ve hisse fiyatı

Vatandaşların son yıllarda büyük ilgi göstermesinin ardından birçok şirket Borsa İstanbul'da halka arz olmak için başvurular yapıyor. 2024 yılında 31 şirketin halka arzında 56 milyar TL'lik kaynak toplandı. Yeni yıl için 100'ün üzerinde şirket halka arz için izahnamesini hazırladı.

Borsa İstanbul'da halka arz olan şirketlere Destek Finans Faktoring de ekleniyor.

Destek Finans Faktoring talep toplama tarihleri

Destek Finans Faktoring için talep toplama tarihleri belli oldu. Şirket bugün itibariyle yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Talep toplama süreci 29, 30 ve 31 Ocak tarihlerini kapsaıyor.

Destek Finans Faktoring hisse kodu ve hisse fiyatı

Destek Finans Faktoring, Borsa İstanbul'da 'DSTKF' hisse koduyla işlem görecek. Şirketin halka arz fiyatı pay başına 46,98 lira olarak belirlendi. Şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak.

Destek Finans Faktoring halka arzına nasıl katılınır?

Destek Finans Faktoring'in halka arzı Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arza dahil olan bankalar üzerinden talep toplama sürecine katılım mümkün.

Destek Finans Faktoring halka arz büyüklüğü

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 10'u yüksek başvurulu yatırımcıya, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 25'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrıldı. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 914 milyon 999 bin 984 lira olması bekleniyor.

Destek Finans Faktoring halka arz gelirini ne yapacak?

Destek Finans Faktoring Genel Müdürü Nuray Elmastaş, şirketlerinin halka arzında ortak satışının bulunmadığını ve halka arzdan elde edilen gelirin, tamamen büyüme için kullanılacağını söyledi.