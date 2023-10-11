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Birkenstock'un halka arz fiyatı belli oldu

Almanya merkezli ayakkabı üreticisi Birkenstock'un ABD'deki halka arzında fiyat hisse başına 46 dolar olarak belirlendi. Belirlenen halka arz fiyatı üzerinde Birkenstock'un piyasa değeri 8,64 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi
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Birkenstock, ABD'deki halka arzında fiyat hisse başına 46 dolar olarak belirlendi. Belirlenen halka arz fiyatı üzerinde Birkenstock'un piyasa değeri 8,64 milyar dolar oldu. Fiyatlandırma, Birkenstock'un hisse başına belirttiği 44 ila 49 dolar aralığının orta noktasının çok altında kaldı. Birkenstock başlangıçta 9,2 milyar dolara kadar bir değerleme peşindeydi.

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