Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) ilk işlem gününe yüzde 7 artışla başladı
Halka arz edilen Birleşim Grup Enerji (BIGEN) payları ilk işlem gününde yüzde 7,08 artışla açıldı. 12,14 TL'den halka arz edilen BIGEN 13 TL seviyesine çıktı.
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Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 28-29-30 Ocak tarihlerinde halka arz edilen payları, Ana Pazar'da 'BIGEN' koduyla işlem görmeye başladı.
Şirket'in 12,14 TL'den halka arz edilen payları, açılışta yüzde 7,08 artışla 13,00 TL seviyesine çıktı.