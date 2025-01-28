Birleşim Grup Enerji Yatırımları talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?

Borsa İstanbul'da bir şirket daha halka arz oluyor. Farklı kentlerde Güneş enerjisi santrali yatırımları yapan Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzında talep toplama başladı.

Birleşim Grup Enerji Yatırımları talep toplama tarihleri

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. için borsa yatırımcılarından talep toplama süreci başladı. Şirket 28, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde talep toplayacak.

Birleşim Grup Enerji Yatırımları hisse fiyatı

Birleşim Grup Enerji Yatırımları'nın yüzde 20,02'si halka açılacak. Şirketin borsadaki halka arz fiyatı 12,14 lira olarak belirlendi. 77 milyon liralık payı bedelli sermaye artırım yoluyla ihraç edilecek.

Birleşim Grup Enerji Yatırımları hisse kodu

Talep toplamanın ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak Birleşim Grup Enerji Yatırımları'nın hisse kodu 'BIGEN' olarak belirlendi.

Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arzına nasıl katılınır?

Hisselerin yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 40'ı yurt içi, yüzde 10'u da yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrıldı. Arzda konsorsiyum lideri ise İnfo Yatırım Menkul Değerler.

Birleşim Grup Enerji halka arz gelirini nerede kullanacak?

Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan, halka arz gelirlerinin belli bir miktarını mevcut finansal yapılanmada ve öz kaynak ihtiyacı olan yeni projelerinin yatırımında kullanacaklarını söyledi.