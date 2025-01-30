BIST 100 endeksi 10 bin puanın üzerinde (30 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 10.095,36 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,02 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,57 ile sigorta oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybederek 10.076,99 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.