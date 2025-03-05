BIST 100 endeksi bir kez daha 10 bin puanı geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kazanarak 10.009,26 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,25 puan ve yüzde 1,12 artışla 10.009,26 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 56 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,89 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,92 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.