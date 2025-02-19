BIST 100 endeksi güne yatay başladı (19 Şubat 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kapanışa göre 6,55 puan ve güne yüzde 0,07 yükselişle 9.923,44 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 2,16 ile madencilik kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,11 ile ulaştırma oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 9.916,89 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.