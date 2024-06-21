BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,43 puan ve yüzde 0,13 artarak 10.754,37 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,22 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,79 ile turizm olurken, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile iletişim oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,57 artışla 10.739,94 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.