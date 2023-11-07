BIST 100 endeksi güne yüzde 0,08 yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,16 puan artışla ve yüzde 0,08 değer kazanarak 7.874,18 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 azalış kaydederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile iletişim, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 7.868,02 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.