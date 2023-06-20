BIST 100 endeksi güne yüzde 0,23 düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,26 puan düşüşle ve yüzde 0,23 değer kaybederek 5.257,05 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,03 azaldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,77 değer kaybederek günü 5.269,31 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar negatif seyir izliyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum piyasaların odağında bulunacağını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.300 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.