BIST 100 endeksi güne yüzde 0,60 yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,65 puan artışla ve yüzde 0,60 değer kazanarak 7.759,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,90 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,94 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,58 ile orman kağıt basım oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 7.712,85 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.