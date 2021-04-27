BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31 yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,63 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,56 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmeleri piyasaların odağında bulunacak.