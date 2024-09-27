BIST 100 endeksi günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,38 puan azalışla 9.741,81 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 31 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04 ve holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,49 ile ticaret oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 10.050 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.