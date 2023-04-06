BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,73 arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 artışla 4.956,00 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,13 puan değer kazandı.

Dün 4.919,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,39 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 4.920,26 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.920,26, en yüksek ise 4.970,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 0,91, sanayi endeksi yüzde 0,59 ve teknoloji endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 71'i yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik ve Tofaş oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,31, bileşik getirisi yüzde 13,75 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 131,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,2600 liradan, avro 21,0100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2.019 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 84,6 dolardan işlem görüyor.