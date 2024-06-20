BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,60 değer kazandı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 167,08 puan ve yüzde 1,60 yükselişle 10.638,40 puana çıktı. Cuma günü 10.471,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 116,84 puan ve yüzde 1,12 artışla 10.588,16 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.569,23 puanı, en yüksek 10.652,29 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 1,44, sanayi endeksi yüzde 1,63, mali endeks yüzde 1,65 ve teknoloji endeksi yüzde 2,07 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i yükselirken 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 335 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.30 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,6510 liradan, Euro 35,1280 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 335 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yatay seyirle 84,6 dolardan işlem görüyor.