BIST 100 endeksi haftanın son günü değer kaybetti (15 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeks günü yüzde 0,33 değer kaybederek 9.389,62 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,45 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,38 ile iletişim oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.250 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.