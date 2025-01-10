BIST 100 endeksi haftanın son günü geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 97,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.