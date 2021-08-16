BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 artışla başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,69 puan ve yüzde 0,25 artarak 1.451,33 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta açıklanan pozitif sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini değiştirmemesinin ardından üst üste 3'üncü haftasını da yükselişle tamamladı. Haftalık bazda yüzde 0,9'luk artış kaydeden endeks, 1.447,64 puandan kapandı.