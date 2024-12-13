BIST 100 endeksi haftayı 10 bin puan üzeri kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı. Endeks kapanışa göre 66,83 puan artarken toplam işlem hacmi 83,2 milyar lira oldu.

En çok kazandıran ve kaybettirenler

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,92 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,87 ile spor oldu.

Belirsizlik sürüyor

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla karışık seyir öne çıkıyor.

Haftaya izlenecek veriler

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, konut satışları, bütçe dengesi, yurt dışında ise Fed'in, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı, ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

BIST 100 destek ve direnç noktaları

Fed'in politika faizinde 25 baz puan indirime gitmesine kesin gözüyle bakıldığını, BoE ve BoJ'un faizleri sabit bırakmasının beklendiğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.