BIST 100 endeksi haftayı artıda kapattı (29 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,12 değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamladı. Endeksin toplam işlem hacmi 113,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,82 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği yönündeki beklentileriyle birlikte risk iştahı arttı.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek konumun