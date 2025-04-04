BIST 100 Endeksi haftayı düşüşle kapattı (4 Nisan 2024 Borsa İstanbul)
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamalarının ardından küresel piyasalar düşüş yaşarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 1,1'lik düşüşle 9.379,83 puandan kapattı. Sınai ve bankacılık endekslerindeki düşüş de sırasıyla yüzde 1,34 ve yüzde 0,99 oldu.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamalarının ardından küresel piyasalarda düşüş görüldü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi son haftalardaki düşüş serisini bugün de devam ettirirken, haftayı 9.379,83 puandan kapattı.
Bugün 94 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan endeksteki düşüş yüzde 1,10 olarak kayda geçti.
Sınai endeksi yüzde 1,34 gerilerken, bankacılık endeksi yüdze 0,99 geriledi.