BIST 100 endeksi haftayı ekside kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 değer kaybederek 10.004,38 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 94 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,74 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.