BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1 eksiyle açtı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,44 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,97 ile spor oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.