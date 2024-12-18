BIST 100 endeksi yatay seyirle açıldı (18 Aralık 2024 - Borsa İstanbul)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,01 puan ve yüzde 0,04 azalışla 10.007,26 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.