BIST 100 endeksi yüzde 3 birden düştü! Bankacılık, holding ve iletişimde büyük kayıp var
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün büyük düşüş yaşadı. Endeks öncesi kapanışa göre yüzde 3 değer kaybederek günü 10 bin 473 puandan tamamladı. Bugünkü işlem hacmi yaklaşık 83 milyar lira olarak kayda geçerken, bankacılık ve holding endekslerinde büyük kayıp var.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,01 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 324,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,95 ve holding endeksi yüzde 3,14 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 4,44 ile iletişim oldu.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.400 puanın destek, 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.