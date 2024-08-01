BIST 100 endeksinde 87 hisse artıda (Borsada gün ortası - 1 Ağustos 2024)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 196,13 puan artışla 10.834,72 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,78 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,50 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,34 ile taş toprak oldu.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükselirken, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Sasa Polyester oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.