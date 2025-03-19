BIST 100 endeksinde kayıp yüzde 8'e yaklaştı: İmamoğlu'nun gözaltısı sonrası piyasa geriledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün gözaltına alınmasının ardından piyasalarda düşüş görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü 10.802,23 puandan kapatırken, bugün yüzde 6 gerileyerek 10.154,35 puana düştü. Borsa sabah saatlerinde bir kez devre kesti.

Endeks, saat 13.00 itibariyle 647,87 puan ve yüzde 6 değer kaybederek 10.154,35 puana geriledi. Borsa saat 14:08'de bir kez daha devre kesti.

İlk yarıda hangi sektörler geriledi?

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,73, sanayi endeksi yüzde 4,89, hizmetler endeksi yüzde 5,50 ve mali endeks yüzde 7,68 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 2'si yükselirken, 98'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Borsa İstanbul saat 15:45 itibariyle yüzde 8'e yakın kaybederek 9 bin 945 seviyesine kadar geriledi.