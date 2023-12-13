BIST 100 endeksindeki hisselerin yüzde 90'ı geriledi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 127,57 puan azaldı. Dün 7.748,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 29,89 puan ve yüzde 0,39 azalışla 7.718,96 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.601,16 puanı, en yüksek 7.721,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 2,22, teknoloji endeksi yüzde 1,94, sanayi endeksi yüzde 2,16 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken 90'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası (C) oldu.