Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,28 puan değer kazandı.

Dün 4.951,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,91 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 4.956,26 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.904,94, en yüksek ise 4.974,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve mali endeks yüzde 0,07 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Garanti BBVA ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.958 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2360 ve dolar/yen paritesi 139,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 20,6890 liradan, avro 22,0870 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.958 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 azalışla 72,5 dolardan işlem görüyor.