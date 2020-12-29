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BIST 100 günü rekorla tamamladı

Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.459 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 artışla günü 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile spor oldu.

Analistler, Birleşik Krallık'ın, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) Türkiye ile imzalamasının ikili ilişkileri daha da derinleştirme yönünde ilk adım olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde motorlu kara taşıtları istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan satış stokları ve Chicago PMI verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.470 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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