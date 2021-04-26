BIST 100, günü yüzde 2,14 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.374,00 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,81 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 7,72 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle gün boyunca alıcılı bir seyir izledi.